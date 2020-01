La Commission de la carte nationale de presse a été installée, ce lundi Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a procédé à l’installation officielle des membres de la Commission de la carte nationale de presse, ce lundi, à la Maison de la Presse. La mise en place de cette commission entre dans la cadre de l’assainissement du milieu de la presse. Le nouveau code a été adopté depuis 2017. Porté à la tête de cette commission, le journaliste Daouda Mine, a assuré que les dispositions réglementaires seront scrupuleusement respectées dans la délivrance des nouvelles cartes nationales de presse. Rappelons que pour être éligible, il faut être sorti d’une école de journaliste ou être titulaire d’au moins la licence et prouver de la pratique du métier de journaliste, d’au moins 2 ans, dans une rédaction reconnue, entre autres critères.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos