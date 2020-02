La Compagnie d'Electricité du Sénégal lourdement condamnée

Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire à l’égard de la défenderesse, en matière commerciale, en premier ressort, le président Alioune Ndiaye a condamné la Compagnie d'Electricité du Sénégal dite C.E.S SA à payer à la Société AXESS la somme de 47.215.786 FCFA au principal, outre les intérêts moratoires contractuels s’élevant à 792.034 FCFA et celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Toutefois, la société AXESS assistée par le brillant Me François Sarr, a été déboutée du surplus de ses demandes.