La Croix-Rouge mobilise 206 volontaires répartis en 20 équipes

Près de 357 manifestants blessés, dont une femme enceinte et 36 éléments des forces de défense et de sécurité, ont été pris en charge par des secouristes de la Croix-Rouge sénégalaise suite aux manifestations qui ont suivi le verdict du procès Ousmane Sonko, leader du Pastef.



La Croix-Rouge annonce avoir mobilisé un dispositif d’intervention d’urgence composé de 206 volontaires répartis en 20 équipes. 109 blessés ont été recensés à Guédiawaye, 94 à Pikine, 74 à Dakar, 39 à Keur Massar, 36 à Ziguinchor et 5 à Rufisque, ont précisé les responsables de la Croix-Rouge, renseigne leSoleil.sn.