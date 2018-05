La Direction générale de GFM procéde à des réaménagements de la Direction de l’information de TFM

Constatant, avec regrets, cet état d’esprit, qui nuit au bon fonctionnement de la rédaction de TFM, la Direction générale de GFM a mis fin aux fonctions de MM. Barka BA, Abdoulaye DER et Mme Aissatou Diop FALL, respectivement et précédemment Directeur de l’information, Coordonnateur des rédactions, Chef de division de l’information.



M. Barka BA et Mme Aissatou Diop FALL sont mis à la disposition de la Direction de TFM

Mme Sarah CISSE est nommée Coordonnatrice de la Rédaction de TFM

Mme Astou Mbène THIOUB est nommée Rédactrice en chef de la rédaction de TFM

M. Abdoulaye DER est nommé Rédacteur en charge du Sport de la Rédaction de TFM.

M. El Hadj Malick SECK est nommé Directeur artistique et post production de TFM

Le PCA a demandé au Directeur général M. Mamoudou Ibra KANE de prendre en charge la rédaction de TFM, pour une durée de six mois.



GFM