La Fondation Sonatel se mobilise pour lutter contre les hépatites au Sénégal

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Juillet 2018 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

NOTE DE PRESSE



Fatick, le 28 Juillet 2018 – La Fondation Sonatel soutient la Journée Mondiale de Lutte contre les Hépatites célébrée cette année à Fatick sous le thème «La décentralisation pour une meilleure prise en charge des malades, un jalon vers l’élimination des hépatites virales à l’horizon 2030» sous la présidence de M. Abdoulaye Diouf SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale.



En soutien aux efforts du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale dans ses programmes à fort impact sur la santé publique, la Fondation Sonatel de par sa contribution d’une valeur de 15 Millions de FCFA, permet ainsi le dépistage de 500 personnes et la prise en charge médicale gratuite pendant un an de 100 patients.



La célébration de cette Journée Mondiale intensifie les efforts nationaux contre ce fléau et sera aussi l’occasion de procéder au lancement de la première stratégie nationale de lutte contre les hépatites au Sénégal. Elle fait partie des huit (08) campagnes officielles de l’OMS en faveur de la santé publique mondiale et, est régulièrement célébrée au Sénégal.



La sensibilisation du grand public sur la gravité de ces infections et leurs conséquences ainsi que celle des patients sur la nécessité d’être pris en charge, constituent une priorité pour le Programme National de Lutte contre les Hépatites (PNLH).



Ayant pour mission de contribuer à l’amélioration du bien-être des populations, la Fondation Sonatel s’investit quotidiennement dans le domaine de la Santé par des actions humanitaires de prévention et de sensibilisation. La Fondation Sonatel agit au cœur de la vie des populations et contribue ainsi à l’amélioration de leur bien-être.









