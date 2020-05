La France et le CFA, c’est fini: Cette décision a été adoptée ce mercredi en Conseil des ministres Le gouvernement français acte la fin du franc CFA , c’est l’info partagée par son porte-parole.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Le projet de loi qui entérine la fin du franc CFA a été adopté mercredi en Conseil des ministres, un texte « très attendu » par les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, a annoncé la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.



D’après la RFI, ce texte valide la transformation du franc CFA, qui deviendra l'Eco en maintenant la parité fixe avec l'Euro, ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des Etats d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français ?



C’est, nous dit-on, une décision conforme à l'accord conclu fin décembre, entre la France et les Etats de l'Union monétaire ouest-africaine.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos