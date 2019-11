La France va restituer au Sénégal le Sabre El Hadji Oumar Tall

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

La France va restituer au Sénégal le Sabre du marabout et résistant sénégalais El Hadji Oumar Tall. Ce sera dimanche prochain au cours d’une cérémonie présidée par le président de la République, Macky Sall, en compagnie du Premier ministre français, Édouard Philippe, en visite à Dakar, dans le cadre du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais. Pour rappel, en 2017, le président Emmanuel Macron s’était engagé à restituer les œuvres spoliés par la France à ses anciens en s’accordant un délai de cinq ans. Selon un rapport édité par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, il aurait près de 90 000 œuvres d’arts aujourd’hui à travers les musées de France, dont la grande majorité, 70 000, se trouveraient au musée du quai Branly à Paris.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos