La Justice sénégalaise veut enfin produire des statistiques

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 03:29 | | 0 commentaire(s)|

Depuis longtemps, la Justice Sénégalaise a péché du fait qu’elle ne produisait pas de statistiques sur les cas qu’elle traite. Mais cette carence va bientôt être corrigée.



En effet, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, préside un atelier de partage du système d’information statistique de la justice, le lundi 15 juillet 2019, à 9h, à l’hôtel Terrou-bi à Dakar.



Le Ministère de la Justice a mis en place au courant de l’année 2018, un système d’information statistique sur l’activité des juridictions du Sénégal. “Ce nouveau dispositif nécessaire au pilotage de la politique sectorielle et au suivi des performances attendues du secteur, a été mis en place avec l’appui de la cellule spécialisée créée à cet effet, par le décret 2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du ministère”, notent les services du ministre de la Justice.



"A cet égard, dans une approche ouverte et inclusive, l’atelier aura pour but de recueillir les observations et contributions pour améliorer l’efficacité du dispositif de collecte et de traitement des données", informe un communiqué du ministère de la Justice.













nettali.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos