La Juventus s’impose au bout du suspense à Vérone, CR7 muet

La Juve commence plutôt bien

Certes, la manière laisse un peu à désirer malgré les trois buts mais une victoire à l'extérieur, c'est forcément un très bon résultat. La Juve a signé à Marcantonio-Bentegodi son septième succès de rang. Khedira a d'abord ouvert le score suite à un corner à la 3e minute puis le Chievo a égalisé grâcé à l'ex-Canari Stepinski. Giaccherini a ensuite donné l'avantage aux locaux sur penalty. Puis Bani a marqué contre son camp (le but avait d'abord été attribué à Bonucci) à la suite d'un nouveau corner à la 75e. En tout fin de match et après la sortie consécutive à un choc de Sorrentino, gardien véronais, c'est Bernadeschi qui a donné la victoire à la Juventus (3-2). Les Turinois sont donc logiquement (c'était le premier match de la saison) les leaders de la Serie A version 2018-2019.



Cristiano Ronaldo a eu des occasions...

...Mais il ne les a pas concrétisées. Le Portugais a frappé une demi-douzaine de fois au but. En deuxième période, ses frappes sont devenues cadrées et il a fallu un très bon Stefano Sorrentino pour les dévier en corner. Le gardien de 39 ans, qui avait signé il y a plus de 20 ans son premier contrat pro à la Juventus sans jamais jouer pour la Vieille Dame, a été l'homme de ce match en dégoûtant les attaquants adverses. Après un coup à la tête juste avant la 90e, il est resté de longues minutes au sol avant d'être évacué sur civière.



Le Figaro