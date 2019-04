La LD prend acte de son absence du gouvernement

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2019 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Même si la Ld n’a pas été consultée, son Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique (LD) braque ses projecteurs sur le nouveau gouvernement. Nicolas Ndiaye et ses camarades jallarbistes soutiennent qu’ils prennent acte de leur absence du gouvernement formé ce week-end.



En effet, le seul représentant de la LD dans l’ancienne équipe gouvernementale n’a pas été reconduit. Il s’agit de la responsable des femmes jallarbistes, Khoudia Mbaye. D’ailleurs, les jallarbistes se sont réunis sous la présidence de Nicolas Ndiaye (secrétaire général du parti), à l’effet d’apprécier le nouveau gouvernement.



«Après des échanges approfondis, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique a pris acte de la formation du gouvernement et de l’absence de membres de la LD en son sein», d’après un communiqué parvenu à «L’As». «Tout en souhaitant pleins succès au nouveau gouvernement, la LD réaffirme son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar et engage les militantes et les militants du parti à se mobiliser pour la réussite du second mandat du Président Macky Sall», soulignent les responsables de la Ld.











L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos