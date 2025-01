La Linguère de Saint-Louis et El Hadji Massamba Cissé se séparent à l’amiable La Linguère de Saint-Louis a officialisé la fin de sa collaboration avec son entraîneur principal, Elhadji Massamba Cissé. Cette séparation, annoncée via un communiqué, s’est faite d’un commun accord entre les deux parties. Le club justifie cette décision par sa volonté de réorganiser son staff technique afin de maintenir la dynamique sportive et de répondre aux aspirations des supporters.

Sous la direction d’Elhadji Massamba Cissé, la Linguère a connu des moments marquants, renforçant sa position dans le championnat. Le club a exprimé sa profonde gratitude pour son engagement et ses efforts constants au service de l’équipe. “Nous lui souhaitons plein succès dans ses projets futurs”, précise le communiqué.



Ce changement s’accompagne de mesures immédiates pour garantir la continuité des performances de l’équipe. La direction rassure les supporters et les partenaires sur le fait que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que cette transition se fasse en douceur.



La Linguère de Saint-Louis entame désormais une nouvelle étape, avec l’ambition de rester un acteur incontournable sur la scène sportive nationale.



