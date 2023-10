La Mauritanie désormais membre observateur des pays producteurs de gaz

Sahara Médias - L’organisation mondiale des pays exportateurs de gaz, réunie à Malabo, en Guinée équatoriale, a avalisé l’adhésion de la Mauritanie, comme membre observateur au sein de l’organisation.



Cette décision a été prise lors de la 25ème session ministérielle de l’organisation (GECF) qui compte 19 pays totalisant 72% des réserves mondiales de gaz et 42% de la production.



Selon un communiqué du ministère du pétrole, de l’énergie et des mines cette adhésion consacre la vision tracée par le gouvernement pour une exploitation rationnelle et responsable des ressources gazières et le rôle que pourrait jouer la Mauritanie dans le domaine de la nouvelle transformation énergétique.



Le communiqué ajoute que le gouvernement à travers sa vision énergétique aspire à un accès global à une énergie à faible taux de carbone et à faible coût.



La Mauritanie s’apprête à produire le gaz depuis le champ « grande tortue-Ahmeyime » qu’elle partage avec le Sénégal à la fin du premier trimestre de l’année prochaine.