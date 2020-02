Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La Namibie, premier pays africain à exporter de la viande rouge aux Etats-Unis Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020 à 09:27 | | 0 commentaire(s)| C’est désormais un dossier acquis. La Namibie a réussi à exporter sa première cargaison de viande rouge sur le lucratif marché américain, après plus de vingt ans de négociations sur les règles d’hygiène et la logistique.





La première transaction commerciale s’est faite à destination de Philadelphie avec quelque 25 tonnes de bœuf. Et en vertu de l’accord, la Namibie qui devient ainsi le premier pays africain à exporter de la viande rouge aux Etats-Unis devrait convoyer des morceaux de bœuf crus désossés, congelés ou réfrigérés.



“Nous sommes enfin en mesure d’exporter de la viande vers le grand et lucratif marché américain”, a déclaré mercredi la ministre namibienne des Relations internationales, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Elle s’exprimait depuis la capitale Windhoek, où la société d‘État de viande Meatco a son siège social.



C’est en effet une véritable opportunité pour la Namibie, nation aride de l’Afrique australe, connue pour ses bœufs élevés en toute liberté, sans hormone et nourris à l’herbe fraîche. Les États-Unis arrivent en tête de la consommation de viande rouge par habitant dans le monde. Les Américains consomment en moyenne 120 kg de viande par personne par an, selon le département américain de l’Agriculture (USDA). Spécifiquement, la Namibie espère se greffer à la juteuse industrie de la restauration rapide avec des enseignes comme McDonalds. En 2020, les prévisions annoncent des exportations de 860 tonnes pour atteindre 5 000 tonnes à l’horizon 2025.



Une nouvelle rassurante pour les acteurs du secteur en Namibie alors que l’agriculture dans son ensemble représente deux tiers des revenus de la population et pèse pour 5 % dans l‘économie du pays.



En 2019, la Namibie a exporté environ 12 400 tonnes métriques de viande vers la Norvège, la Grande-Bretagne, l’Union européenne et les marchés chinois. Aux Etats-Unis, cependant, les exportations seront facilitées par le régime de franchise de droits en vertu de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA).



