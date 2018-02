La Nation rend un dernier hommage à Amadou Mbaye Loum

Le monde de la presse ainsi que les politiques et les militaires ont rendu un dernier hommage hier, au brillant journaliste et reporter de guerre Amadou Mbaye Loum, décédé mardi dernier, à l'hôpital Principal à la suite d'une longue maladie. Le gouvernement a été représenté par une délégation conduite par le ministre des Forces armées, Augustin Tine.



Des journalistes aux anonymes en passant par les hauts gradés de l’armée, ils étaient hier nombreux à assister à la levée du corps. Les témoignages ont été unanimes quant aux qualités professionnelles et humaines du défunt. Reporter attitré de l’armée, qu’il a accompagnée un peu partout et qu’il a aidée à mieux se faire connaître du public, la grande muette lui également rendu un hommage mérité, comme en atteste les bérets de commando et parachutiste posés sur son cercueil.