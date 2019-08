La Pharmacie Cité Millionnaire condamnée à payer plus de 4 millions FCfa à...

La somme de 4.100.505 FCFA, outre celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, c'est la sanction pécuniaire infligée hier à la Pharmacie Cité Millionnaire, sise à Grand-Yoff. Cette dernière a été traduite devant la première chambre du tribunal de Commerce de Dakar par la société Duopharm SA. Pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 2809/2019, la partie civile avait commis le célèbre cabinet de Me Adama Guèye et Associés.