La Plateforme citoyenne "JUBBANTI": Renforcer la Justice sénégalaise grâce à la participation citoyenne

Dans le cadre d'une initiative visant à impliquer activement les citoyens dans la modernisation de la Justice sénégalaise, une plateforme citoyenne innovante appelée "JUBBANTI" (redresser), a été lancée sur instruction du président de la République. Cette plateforme numérique marque une étape importante dans la promotion d'une justice plus inclusive, transparente et efficace, pour tous les Sénégalais.



"SA GIS-GIS CI DOXALIINU YOON": Donner la Voix aux citoyens



La première phase de la plateforme JUBBANTI, intitulée "SA GIS-GIS CI DOXALIINU YOON" (Votre opinion sur la justice), s'articule autour d'une consultation nationale visant à recueillir l'opinion des citoyens sur le fonctionnement, les services et les pratiques du système judiciaire sénégalais. Cette initiative cruciale permettra de cerner les perceptions et les expériences des citoyens, afin d'identifier les domaines nécessitant des améliorations et de formuler des recommandations concrètes pour une réforme efficace de la justice.



Un engagement fort pour une justice améliorée



Le lancement de la plateforme JUBBANTI témoigne de l'engagement du gouvernement sénégalais, à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire et à promouvoir une justice plus accessible et équitable pour tous les citoyens. En encourageant la participation citoyenne à travers cette plateforme numérique, les autorités sénégalaises adoptent une approche résolument inclusive et collaborative, pour l'amélioration du système judiciaire.



Comment participer à la plateforme JUBBANTI



Pour participer à la consultation "SA GIS-GIS CI DOXALIINU YOON" et partager votre opinion sur la justice sénégalaise, il vous suffit de visiter la plateforme JUBBANTI à l'adresse https://justice.sec.gouv.sn/. Vous pouvez également contribuer en partageant vos réflexions sur les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag #JUBBANTI.



Un Appel à l'implication citoyenne



Le succès de la plateforme JUBBANTI repose sur la participation active de tous les citoyens sénégalais. En partageant vos expériences et vos suggestions, vous contribuez directement à façonner l'avenir de la justice au Sénégal. Nous vous invitons à vous joindre à ce mouvement et à faire entendre votre voix, pour une justice plus juste et plus efficace pour tous.