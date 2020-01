La Poste condamnée à payer 1 million FCFA...

La Compagnie Ethiopian Airlines a gagné son procès intenté contre la société nationale La Poste. Rendant sa décision dans cette affaire numéro 5578/2019, la Chambre des Petits Litiges du tribunal de Commerce de Dakar a condamné la société nationale à payer à la partie civile, la somme de 1.202.100 FCFA au principal, outre celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Pour la défense de ses intérêts, la compagnie aérienne avait commis Me Christian et Associés.