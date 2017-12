La Rédaction de Leral.net vous souhaite une bonne et heureuse année 2018

Dimanche 31 Décembre 2017

Le Groupe « 01Sénégal » éditeur de Leral.net et l’ensemble du personnel souhaitent une bonne et heureuse année 2018 aux internautes et annonceurs de sa plateforme.

