La SGBS fait condamner la société RIDWANE DISTRIBUTION PLUS SARL, à lui payer 118 millions FCFA

Statuant publiquement, par défaut à l’égard des défendeurs, en matière commerciale et en premier ressort, le président Alioune Ndiaye a condamné solidairement la société RIDWANE DISTRIBUTION PLUS SARL et Ibrahima Diallo, à payer à la SGBS la somme de 103. 840.427 FCFA en principal outre celle de 15.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts.



Le juge a également ordonné l’exécution provisoire du jugement sur la totalité du principal de 103.840.427 FCFA, tout en mettant les dépens à la charge des défendeurs.



La SGBS avait commis le cabinet de Mes Mame Adama Guèye et Associés pour la défense de ses intérêts.