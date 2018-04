La SODAV va régulariser cinq ans d'arriérés de droits d'auteur (COMMUNIQUÉ)

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Avril 2018 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|

Louga, 6 avr (APS) - La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) a démarré, hier vendredi, le paiement de deux cent quatre millions cent quatre mille quatre cent vingt-huit (224 104 224 F CFA), somme destinée à régulariser plus de 5 ans d’arriérés de droits d’auteur.



"Cette présente échéance de répartition a été essentiellement axée sur les droits lyriques (musicaux) pour les périodes du 2e semestre 2015 ainsi que celles de toute l’année 2016 (1-er et 2e semestre) pour un montant de 158 821 154 FCFA" renseigne un communiqué transmis à l’APS.

Elle concerne également, selon le texte, "les droits dramatiques et littéraires (émissions radiophoniques, œuvres de fiction dramatiques et théâtrales) pour l’année 2017 de l’ordre de 17 077 228 FCFA".



"Les droits de reproduction mécanique du mois d’avril 2018 pour un montant de 1 873 950 FCFA" seront aussi distribués durant cette échéance selon la SODAV, qui signale que moins de 46 332 036 FCFA sont mis en réserve dans l’optique d’une répartition complémentaire.















AMD/PON



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook