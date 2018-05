La Sde désignée première société africaine d’eau de l’année

La Sénégalaise des eaux (SDE), société en charge de la distribution de l’eau potable dans les zones urbaines du Sénégal, a été désignée « société africaine d’eau de l’année », lors d’une cérémonie organisée au Cap, en Afrique du Sud, indique un communiqué parcouru par l’Aps.



« La SDE qui assure la production et la distribution de l’eau potable dans les centres urbains du Sénégal depuis 1996, a remporté le +Water Utility of the Year Award+ (Prix de la société d’eau de l’année) lors de la cérémonie de remise des prix de l’African Utility Week qui vient de s’achever au Cap, en Afrique du Sud », rapporte le communiqué.



« Ce prix de la société d’eau de l’année, remis devant 850 professionnels des secteurs d’eau et d’électricité, est une reconnaissance de la qualité du management de la SDE, du professionnalisme de ses collaborateurs et de la démarche avant-gardiste de l’entreprise dans le cadre d’un partenariat public-privé », peut-on lire.



Selon le communiqué, cette récompense « consacre et valide les performances de la SDE au plan continental à la suite d’une évaluation effectuée par des auditeurs indépendants. L’entreprise a notamment su promouvoir un modèle africain et des expertises sénégalaises ».



La SDE « a largement contribué à permettre au Sénégal d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans le domaine de l’eau potable avec un taux d’accès qui est passé de 80 % en 1996, à 98 % en 2017 et un nombre de clients qui a plus que doublé sur la même période (7 millions de consommateurs en 2017) », fait-on valoir de même source.

Elle a été aussi récemment considérée comme l’une des sociétés d’eau « les plus performantes » du continent par une étude de la Banque mondiale, dans laquelle la capitale sénégalaise est classée première pour l’efficacité de la gestion de son réseau.



« Ce prix est un motif de fierté pour tous les acteurs du secteur de l’eau qui travaillent en synergie et pour le Sénégal, qui a su mettre en place un cadre institutionnel propice au développement de l’hydraulique urbaine », a réagi Abdoul Ball, directeur de la SDE.



« Nous tâchons d’améliorer chaque jour la qualité de notre service et de porter un modèle de gestion exemplaire pour mieux répondre aux attentes de l’État, des Sénégalais, et de nos employés qui font preuve, en permanence, de professionnalisme et d’un engagement sans faille », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par le communiqué.