La Section de Recherche met la main sur l’apprenti ‘’singe’’ du Péage et le chauffeur du car rapide

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Juin 2018 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

La vidéo a avait fait le buzz dans les réseaux sociaux. Elle montrait l’apprenti d’un bus de transport qui, au moment de payer au niveau du péage, s’agrippait à la barre comme s’il était dans un cirque.



De l’indiscipline notoire, mais aussi une mise en danger de la vie d’autrui car la barre pouvait céder à tout moment. Alors que la vidéo faisait le tour du web, la Section de recherche de Dakar travaillait dans l’ombre.



En effet, les gendarmes ont identifié le numéro d’immatriculation du bus de transport. Et ont procédé à l’arrestation de l’apprenti et du chauffeur du car rapide.



Le ‘’singe’’ du péage qui s’est livré à des excuses tous azimuts, ne semble pas mesurer la gravité de son acte. Dans tous les cas, lui et le chauffeur ont été placés sous mandat de dépôt.











Libération

