La Société C.C.E Sarl de Yarame Bergane condamnée à payer 576 millions FCFA à...

Le tribunal du Commerce de Dakar a vidé hier mercredi, l'affaire numéro 1424/2019 qui opposait la NSIA Banque à la société C.C.E Sarl "Conception Consultance" de M. Yaram Bergane. Dans son délibéré, le président de la chambre a débouté tout d'abord, la CCE Sarl et Yarame Bergane de leur demande de sursis.



Ensuite, il les a condamnés à payer solidairement à la NSIA Banque la rondelette somme de 571 842 009 FCFA au principal et celle de 5 000 000 FCFA à titre des dommages intérêts pour résistance abusive.

Désigné caution solidaire par le juge, M. Yarame Bergane répondra du principal à hauteur de 440 000 000 FCFA.



Partie civile, NSIA Banque avait commis Me Koita et Associés pour la défense de ses intérêts. Pour sa part, la Société CCE Sarl a été assistée par Me Mamadou Guèye Mbow.