La Société Ivoirienne des Tabacs versera plus de 12 milliards FCfa de dividendes à ses actionnaires, le 29 juillet 2024

Cela correspond à un dividende net par action de 675 FCFA contre 551 FCFA en 2022.



Selon la direction de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au lundi 29 juillet 2024, le titre SITAB cotera ex-dividende à partir du jeudi 25 juillet 2024. Par conséquent, les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions SITAB Côte d’Ivoire ont jusqu’au mercredi 24 juillet 2024 pour le faire car, passé ce délai, les dirigeants de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.



La SITAB a eu un excellent exercice 2023 marqué par des comptes en hausses. Ainsi, au 31 décembre 2023 le résultat net de la SITAB a dégagé un solde de 12,399 milliards FCFA en hausse de 896 millions par rapport au 31 décembre 2022.



De son côté, le chiffre d’affaires s’est établi à 171 milliards FCFA contre 151,177 milliards FCFA en 2022(+13%).



Les charges de la société sont passées de 136 milliards FCFA en 2022 à 151,22 milliards FCFA un an plus tard.



En ce qui la concerne, la valeur ajoutée s’est bonifiée de 28%, dégageant un solde de 20 milliards FCFA contre 15,36 milliards FCFA en 2022.



L’excédent brut d’exploitation est aussi en hausse de 29% à 17 milliards FCFA contre 13 milliards FCFA en 2022.



Le même constat est à faire concernant le résultat d’exploitation qui s’établit à 16,25 milliards FCFA contre 13 milliards FCFA en 2022, soit une progression de 27,33%.

