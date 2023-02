Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La Star Aya Nakamura victime d’un chantage à la « sextape » : la somme colossale que réclame son maître chanteur Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 14:32 | | 0 commentaire(s)| Après l’épisode « des violences sur conjoint » dans lequel Aya Nakamura était impliquée avec son ex compagnon Vladimir Boudnikoff, la chanteuse fait de nouveau face à un scandale. Selon Le Journal du dimanche, elle serait victime d’un chantage à la sextape. Une enquête contre son maître chanteur est en cours.

Lors d’un cambriolage à son domicile, des vidéos intimes d’Aya Nakamura lui ont été dérobées. Depuis, elle se dit victime de chantage à la sextape et a décidé de porter plainte. Une enquête est en cours au parquet de Meaux.



A peine une affaire terminée qu’une autre survient. Après les polémiques sur sa séparation avec son ancien compagnon Vladimir Boudnikoff et le délibéré de son procès pour violences conjugales réciproques, Aya Nakamura fait fasse à un maire chanteur qui menace de publier ses vidéos intimes.



Elle a donc été contrainte de se rendre au commissariat de Chelles, la ville où elle réside en Seine-et-Marne, pour déposer plainte le 24 janvier, révèle ce samedi le Journal du dimanche



En effet, l’artiste de 27 ans a été victime de vol le 27 décembre dernier, à son domicile de la banlieue parisienne. Une somme d’argent estimée à 200.000 euros (plus de 131 millions FCFA), objets coûteux, vêtements de marque n’ont pas laissé le présumé cambrioleur indifférent. Ce dernier s’est également emparé de deux tablettes de la chanteuse, contenant des vidéos intimes.



Depuis lors, l’interprète de « Djadja » révèle que son voleur serait entré en contact avec elle par téléphone et menace de publier ses vidéos intimes sur les réseaux sociaux si elle ne lui versait pas une somme de 250.000 euros soit plus 164 millions FCFA.



Ce qui aurait poussé l’artiste à porter plainte contre cet inconnu le 24 janvier au commissariat de Chelles, en Seine-et-Marne. Une enquête est actuellement en cours pour traquer celui qui se cache derrière cette œuvre de mauvaise augure.



Une source proche précise qu’Aya Nakamura n’est pas venue aussitôt déposer plainte après son cambriolage parce qu’elle voulait éviter un autre scandale après celui de la violence sur conjoint. Mais après les menaces sans équivoque reçues , elle a décidé de sortir du silence.

AfrikMag





