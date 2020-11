La baisse du coût de l'électricité effective, à condition de... Il y a de réelles possibilités de baisse du tarif de l’électricité. L’assurance est du directeur de la SENELEC, Mademba Bitèye. Il estime qu’avec la mise à contribution future d'une centrale à gaz, les coûts de l’électricité devraient connaître une baisse

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 06:53 | | 0 commentaire(s)|

« Nous serons en mesure de faire marcher toutes nos machines avec le gaz. Nous allons le démarrer au mois de mars (2021) avec le bateau (turc) et la centrale Bel Air afin d’avoir 700 mégawatts pour diminuer les coûts et répercuter les économies sur les tarifs de l’électricité », a affirmé le directeur général de la Senelec qui assistait à la clôture de la seconde consultation publique de la Commission de régulation du secteur de l’électricité (Crse).



Cette vision du DG est partagée par la tutelle. La ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, reste convaincue des avantages du mix énergétique et du second Millennium compact sur les coûts de production.



« La stratégie Gas To Power, avec l’exploitation prochaine de nos ressources gazières, pourra baisser les coûts de production de l’électricité ainsi que la mise en œuvre du second compact du Mca-Sénégal consacré à l’électricité avec une feuille de route validé par l’Etat », a révélé Mme le ministre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos