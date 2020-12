La balade virale de Macky donne en 12 mn 15007 j'aime, 3565 commentaires, plus de 11176 partages, près de 322000 vues en 1h de temps Ce samedi 26 décembre 2020, le Président de la République Macky Sall s'est offert une balade surprise à Dakar, histoire de tester les autos ponts récemment ouverts aux usagers de la route. Pour cette expérience, les sénégalais ont apprécié la proximité avec le Chef de l'Etat.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Décembre 2020 à 06:42

Il suffit de faire un tour dans les réseaux sociaux pour savoir que les sénégalais ont apprécié la proximité avec le Président de la République Macky Sall.



Rien qu'en vingt cinq (12) minutes de live sur sa page Facebook, la balade virale a donné les chiffres suivants: 15007 j'aime, 3565 commentaires, 11176 partages, près de 322000 vues en live.



Et sur les nombreux commentaires, les populations ont ouvert le dialogue et donné des idées à Macky Sall qui devrait renouveler l'expérience, mais, dans la banlieue.



A signaler que les internautes ont apprécié à sa juste valeur la balade surprise et incité au Chef de l'Etat de continuer sur cette lancée, pour être davantage plus près des populations.



Une poignée d'intervenants a cependant estimé que ce n'est pas inédit qu'un président se promène en ville et l'effet de la marche aurait été apprécié davantage.

















