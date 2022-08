La bande des 4 vieillards dans le vent. (Par Babacar Touré) Nous avons longtemps essayé de nous focaliser sur les faits et rien que sur les faits, parce que notre combat est adossé à un seul et unique triptyque : l’éthique, les principes et les valeurs.



Ne comptez pas sur nous pour déroger à cette règle ; ni aujourd’hui, ni demain. Nous ne parlons guère des personnes. Nous parlons des faits uniquement.



Aujourd’hui je vais citer des noms, parce qu’il faut appeler un chat par un chat :

1. Serigne Saliou Gueye

2. Bara N’Diaye

3. Ngouda Mboup

4. Dame Mbodji

se sont retrouvés comme par hasard au même endroit, au même moment. Fait troublant.



Mais continuons…



B’enfin, revenons un peu en arrière, utilisons l’outil à remonter le temps (passez moi l’expression). Depuis plus de 2 ans Serigne Saliou Gueye a fait de Thierno Alassane Sall sa tête de turc dans l’opposition sénégalaise. Quitte même à lui trouver le sobriquet de « opposant de l’opposition »



Quelle indignité !



Que craint SSG ? Que TAS fasse de l’ombre à son maître si les Sénégalais du nord, du sud, de l’est, de l’ouest et du centre découvrent davantage que toutes les vertus avec lesquelles il peint son maître sont en réalité innées chez TAS. Et il n’en est rien de son chouchou qui traine un mal de dos depuis son enfance et qui au besoin se soulage de temps à autre par un « 4 mains ».



N’est-ce pas lui qui disait « le journalisme contestataire et engagé a laissé place aujourd’hui à un nouveau type de journalisme : celui du tube digestif. Et quand le tube digestif s’agite, l’intellect est paralysé ».



Je lui retourne vertement à la figure son expression d’alors, comme TAS lui a sèchement dit lors d’une émission télé : « doumala tonte, ndax danga faar »



Le 2ème, quel personnage celui-là ! C’est un menteur invétéré. Professionnellement, Il passe de vendeur de potions magiques, soignant toutes les maladies de la terre et du ciel à pseudo-analyste politique au service d’une caste qui se nourrit de mensonge, de manipulation, de calomnie et de violence verbale.



Il a osé affirmer devant tous les sénégalais que « la grande sœur » de TAS (qu’il n’a jamais eu) lui a rendu visite pour lui raconter des pérégrinations à dormir debout.

Je me demande d’ailleurs, pourquoi il n’a pu soulager les maux de dos de celui qu’il défend.



Le 3ème qui se disait professeur de droit constitutionnel, usurpateur de fonction pressé de monter au créneau pour débiter des textes de loi bancroches en faveur de leur poulain commun. Le droit n’est pas approximatif.



Alors le dernier, que dire de lui ? Mais beaucoup de choses !



Celui qui pleurnichait il y’a juste quelques mois lors de la confection de listes de candidats aux législatives parce qu’il était placé à la 2ème vingtaine. Lui qui se dit prof d’Anglais, or qu’il a déserté les classes depuis belle lurette au grand dam de notre jeunesse. Lui qui utilise le syndicalisme pour disposer d’heures à faire le tour des télés pour la promotion de la personne sur qui il repose ses espoirs pour devenir ministre de l’Éducation nationale.

Door ngeu seu loxo si euuk !



En définitive, la démonstration faite ici doit questionner plus d’un. Les Sénégalais ne sont pas dupes.



Nous savons parfaitement que vous avez un calendrier et un plan bien (mal) pensé qui est en train d’être déroulé sous nos yeux.



Vous voulez réduire nos compatriotes à la spirale du silence, théorisée par Elisabeth Noelle-Neumann en 1974.



Pensez-vous que nous allons vous laisser faire ! Eh bien vous vous foutez un doigt dans l’œil ! Nous avons tout compris !



Yalna sunu borom AAR-Sénégal



Babacar Touré

Membre du MONJER

Mouvement National des Jeunes de la République des Valeurs/ Réewum Ngor







