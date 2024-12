La banque BICICI annonce avoir augmenté de 8,333 milliards FCFA son capital social.

La direction de la banque ajoute que lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) tenue le 27 mai 2024 les actionnaires de la BICICI ont décidé de procéder à une augmentation du capital social de la somme de 8,333 millions FCFA par incorporation de réserves facultatives afin de le porter de 16,666 milliards FCFA à 25 milliards FCFA. <<Cette augmentation a été réalisée par incorporation de réserves facultatives et par la majoration de la valeur nominale des actions, faisant passer le nominal de 1 000 FCFA à 1 500 FCFA>> ont précisé les responsables de la BICICI.



Il faut noter que cette augmentation de capital s’insère dans le cadre de la décision du Conseil des ministres de l’UMOA du 21 décembre 2023 à Cotonou de relever le capital social minimum des banques de 10 à 20 milliards FCFA en vue de renforcer la résilience du secteur bancaire et de répondre aux besoins croissants de financement auxquels font face les pays de l’Union.

Oumar Nourou











Source : https://www.lejecos.com/La-banque-BICICI-annonce-a...

