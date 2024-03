La campagne présidentielle vers une semaine décisive : Où en est-on avec le processus et les tendances qui se dessinent… ? Invité de Leral Tv, M Cerylle Ng, Expert électoral de la zone Cemag, était en face de Ousmane Thiang et Malang Baldé . Après un échange sur les tendances des vues sur Youtube, l’analyse des experts électoraux sur le processus électoral, l’avis des observateurs comme M Cerylle Ng Expert électoral de la zone Cemac, semble très attendue, car dans cette dernière et décisive semaine de campagne des candidats pour la présidentielle 2024, les tendances se dessinent, mais comment les interpréter ? Quelles perspectives en tirer ? Que peut-on attendre des observateurs ? Le fichier électoral était-il rassurant ? Voilà entre autres les sujets abordés. Entretien





Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook