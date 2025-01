La chanteuse Queen Biz nommée PCA du Théâtre national Daniel Sorano

La chanteuse Coumba Diallo, surnommée Queen Biz, a été nommée Présidente du Conseil d'Administration (PCA) du Théâtre national Daniel Sorano par le Président de la République, lors du Conseil des ministres.



"Madame Coumba DIALLO, artiste et titulaire d’un Master II en Sciences Politiques, Relations Internationales et Diplomatie, est nommée Présidente du Conseil d’Administration (PCA) du Théâtre national Daniel SORANO, au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en remplacement de Monsieur Keyssi BOUSSO", indique le communiqué du Conseil des ministres.