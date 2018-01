Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La chanteuse Rihanna a marqué la grande cérémonie musicale avec trois looks différents. Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

Rihanna est sans contexte l'une des artistes qui a marqué la 60e édition des Grammy Awards qui s'est déroulée le dimanche 28 janvier au Madison Square Garden de New York. D'abord parce que la chanteuse de 29 ans originaire de la Barbade a remporté le prix de la chanson rap pour "Loyalty", sa collaboration avec Kendrick Lamar, mais aussi parce qu'elle a proposé plusieurs looks durant la soirée.



En robe en latex décolletée couleur chocolat signée Alexandre Vauthier Haute Couture, portée avec une paire de cuissardes assorties pour recevoir le 9e Grammy Award de sa carrière, remis des mains de John Legend, Rihanna s'est changée pour faire le show sur scène.



Dotée dune silhouette plus généreuse ces derniers mois , Rihanna assume pleinement ses rondeurs et les expose fièrement. Nouvelle preuve avec la prestation live qu'elle a proposée sur le tube du moment, Wild Thoughtsfeaturing DJ Khaled et Bryson Tiller. Plongée dans une ambiance tamisée, rappelant celle du clip de la chanson dans lequel elle ne porte jamais de soutien-gorge, Rihanna a opté pour une petite robe rose à fines bretelles, volante et très décolletée signée Adam Selman. Particulièrement sensuelle sur la scène du Madison Square Garden, l'ex de Chris Brown a fait son effet, multipliant les mouvements de bassin.



Une fois le show assuré, Rihanna a regagné la salle aux côtés de Kendrick Lamar et de sa meilleure amie dont elle ne se sépare jamais, Melissa Forde. Troisième et dernier changement de tenue pour la chanteuse avec cette fois-ci, un ensemble couleur bronze de chez Yves Saint Laurent.



Régulièrement pointée du doigt pour ses kilos en plus, cible de fat shaming, Rihanna n'en a jamais eu que faire des remarques. On se souvient qu'elle n'avait pas hésité a réagi en juillet 2017 mais aussi à expliquer sur ses variations de poids, qui ne la dérangent absolument pas.







Ndèye Rokheya Thiane



