La clinique El Hadji Ibrahima Niass fait condamner l'Institut prévoyance Maladie "Bokk"

Gérant de la clinique El Hadji Ibrahima Niass, Dr. Papa Kanou Tounkara a obtenu gain de cause dans son procès intenté contre l'Institut Prévoyance "Bokk" SARL. Le tribunal du Commerce de Dakar a condamné ce dernier à lui payer, la somme de 13.492.400 FCFA en principal outre celle de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Le juge qui a rendu son délibéré mercredi dernier, a également déclaré sans objet, la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement.

Pour la défense de ses intérêts, l'Institut Prévoyance "Bokk" avait commis le célèbre cabinet de Me Adama Guèye et Associés.