La coalition « La Marche des Territoires / Andu Nawlé » à Mbour : Les remerciements de Maguette Sène, sa tête de liste En visite de campagne dans plusieurs localités du pays comme Bambilor, Mbour, Malicounda et Joal, Maguette Sène, la tête de liste de la coalition « La Marche des Territoires / Andu Nawlé a partagé sa joie d’avoir échangé avec les populations locales. Son message sur Facebook.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Chers parents de Mbour, c’est avec un immense plaisir que j’ai parcouru nos terres, du Garage Nianing au Quai de pêche, en passant par le Marché central et Tefess (Café gui).



Votre accueil chaleureux m’a touché et vos préoccupations m’ont inspiré. J’ai également eu l’honneur de me recueillir auprès de l’érudit Thierno Mansour Barro, une figure de sagesse.



Sachez que la coalition « La Marche des Territoires / Andu Nawlé » a entendu vos désirs et s’engage à en faire des ordres une fois élue à l’Assemblée nationale.



Ensemble, nous bâtissons l’avenir de notre région !



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook