La colère des jeunes, le silence des adultes : Comprendre le fossé générationnel dans le paysage politique du Sénégal - Par Amadou Sylla Au Sénégal, le paysage politique est actuellement marqué par un fossé générationnel important. D'un côté, nous avons une jeunesse en colère, frustrée et impatiente de voir des changements significatifs dans le pays. De l'autre côté, nous avons une génération d'adultes qui semble rester silencieuse et inerte face à la crise politique. Cette situation crée un climat de tension et d'incompréhension entre les deux générations, qui se traduit parfois, par des manifestations violentes et des conflits.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 17:52 | | 0 commentaire(s)|

Dans cet article, nous examinerons les racines de cette crise politique, le rôle des jeunes en colère, l'impact du silence des adultes et l'importance du dialogue pour combler ce fossé générationnel. Nous explorerons également les stratégies pour promouvoir la justice et résoudre les conflits politiques, ainsi que le rôle de l'éducation et du mentorat dans l'autonomisation des jeunes. Enfin, nous conclurons en proposant des pistes pour aller de l'avant, vers un Sénégal plus équitable et plus uni.



Les racines de la crise politique du Sénégal



La crise politique actuelle au Sénégal trouve ses origines dans plusieurs facteurs qui ont contribué à l'exaspération et au mécontentement généralisés. Parmi ces facteurs, on peut citer la corruption endémique, le chômage élevé, les inégalités sociales et économiques et l'inefficacité du système éducatif. Ces problèmes ont engendré une profonde défiance envers les institutions politiques et les élites dirigeantes, qui sont souvent perçues comme étant déconnectées des réalités et des préoccupations quotidiennes des citoyens.



De plus, la crise politique s'est accentuée avec l'arrestation de certains leaders de l'opposition et la répression des manifestations pacifiques, suscitant ainsi la colère et l'indignation de la population. Ce climat de défiance et de contestation a donné naissance à un mouvement de contestation populaire, porté principalement par la jeunesse et les mouvements sociaux.



Le rôle des jeunes en colère dans la configuration du climat politique du Sénégal



La jeunesse sénégalaise, confrontée à un avenir incertain et à des perspectives limitées, est devenue le fer de lance de la contestation et du mécontentement politique. Les jeunes, qui représentent plus de 60% de la population, sont de plus en plus conscients de leur pouvoir et de leur capacité à influencer le cours des événements. Ils sont souvent à l'origine de manifestations et de mouvements de protestation, exigeant des réformes politiques, judiciaires, économiques et sociales, pour améliorer leur situation et celle du pays dans son ensemble.



Les jeunes en colère sont également devenus une force de proposition et d'innovation, en utilisant notamment les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, pour faire entendre leur voix et diffuser leurs revendications. Ils ont réussi à mobiliser et à fédérer des milliers de personnes autour de causes communes, en démontrant leur capacité à s'organiser et à agir collectivement, pour défendre leurs droits et leurs intérêts.



L'impact du silence et de l'inaction des adultes sur la crise



Le silence et l'inaction des adultes face à la crise politique et aux revendications des jeunes, ont contribué à creuser davantage le fossé générationnel au Sénégal. Cette attitude est souvent perçue par les jeunes comme un signe d'indifférence, voire de complicité avec le pouvoir en place. Elle renforce également le sentiment d'abandon et d'injustice ressenti par la jeunesse, qui se sent ignorée et méprisée par les décideurs et les élites dirigeantes.



Ce silence des adultes s'explique, en partie, par la peur de représailles et de répression, mais aussi par la résignation et le fatalisme qui peuvent découler des échecs successifs des mouvements de contestation et des réformes politiques. Néanmoins, cette inaction ne fait qu'exacerber la colère et la frustration des jeunes, qui ont de plus en plus de mal à croire en la possibilité d'un changement pacifique et démocratique.



L'importance du dialogue pour combler le fossé générationnel



Le dialogue est un outil essentiel pour combler le fossé générationnel et favoriser une meilleure compréhension entre les jeunes en colère et les adultes silencieux. Il permet de créer un espace d'échange et de débat, où chacun peut exprimer ses préoccupations, ses attentes et ses aspirations, tout en écoutant et en prenant en compte les points de vue des autres. Ce dialogue doit être sincère et ouvert, afin de permettre une véritable réflexion sur les causes et les conséquences de la crise politique, ainsi que sur les solutions possibles pour y remédier.



Le dialogue peut également contribuer à dépassionner les débats et à canaliser l'énergie et la colère des jeunes vers des actions constructives et pacifiques. Il est important de reconnaître et de valoriser leur engagement et leur volonté de changement, tout en les encourageant à agir de manière responsable et respectueuse des principes démocratiques et des droits de l'homme.



Les manifestations non violentes comme catalyseur de changement



Les manifestations non violentes sont un moyen efficace de sensibilisation et de mobilisation de l'opinion publique, en faveur de la justice et de la résolution des conflits politiques. Elles permettent de donner une voix aux jeunes en colère et de mettre en lumière leurs revendications, tout en attirant l'attention des médias et des instances internationales sur la situation politique et sociale du Sénégal. De plus, les manifestations non violentes favorisent un esprit de solidarité et de fraternité entre les participants, qui peuvent ainsi soutenir et encourager mutuellement leurs efforts pour un changement positif.



Il est important de souligner que la non-violence ne signifie pas la passivité ou l'acceptation de l'injustice. Au contraire, elle implique une résistance active et pacifique face aux abus de pouvoir et aux atteintes aux droits et aux libertés. La non-violence est un choix stratégique et éthique, qui vise à démontrer la force morale et la légitimité des revendications des manifestants, tout en évitant de tomber dans le piège de la violence et de l'affrontement.



Stratégies pour promouvoir la justice et résoudre les conflits politiques



Pour promouvoir la justice et résoudre les conflits politiques au Sénégal, il est nécessaire d'adopter une approche globale et intégrée, qui prenne en compte les différentes dimensions de la crise et les attentes des jeunes et des adultes. Parmi les stratégies possibles, on peut citer :



 Le renforcement de l'État de droit et la lutte contre la corruption, afin de garantir la transparence, l'équité et l'impartialité des institutions politiques et judiciaires.



 La réforme du système éducatif, pour mieux préparer les jeunes à intégrer le marché du travail et à participer activement à la vie politique et sociale du pays.



 La promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, en soutenant les initiatives des jeunes et en facilitant leur accès aux ressources et aux opportunités économiques.



 La mise en place de mécanismes de dialogue et de consultation entre les jeunes et les adultes, afin de favoriser la compréhension mutuelle et la collaboration entre les générations.



 L'amélioration de la représentativité et de la diversité au sein des instances politiques et des organes de décision, afin de mieux refléter les aspirations et les préoccupations de l'ensemble de la population.



Le rôle de l'éducation et du mentorat dans l'autonomisation des jeunes



L'éducation et le mentorat sont des éléments clés pour l'autonomisation des jeunes et le développement de leurs compétences et de leur confiance en eux. Une éducation de qualité, adaptée aux besoins et aux réalités du monde actuel, permet aux jeunes d'acquérir les connaissances et les outils nécessaires, pour comprendre et analyser les enjeux politiques et sociaux, ainsi que pour défendre leurs droits et leurs intérêts.



Le mentorat, quant à lui, consiste à accompagner et à soutenir les jeunes dans leur parcours personnel et professionnel, en leur offrant des conseils, des encouragements et des exemples à suivre. Les mentors peuvent être des adultes expérimentés, des leaders politiques ou sociaux, ou des pairs qui ont réussi à surmonter les défis et les obstacles auxquels les jeunes sont confrontés. Le mentorat contribue à développer la résilience, la persévérance et la capacité d'adaptation des jeunes, tout en les aidant à construire des réseaux de solidarité et de soutien.



Encourager la communication constructive entre les générations



Pour construire un Sénégal plus juste et plus uni, il est essentiel d'encourager la communication constructive et respectueuse entre les différentes générations. Cela implique de reconnaître et de valoriser les contributions et les expériences de chacun, tout en étant disposé à écouter et à apprendre des autres. La communication constructive permet également de déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui peuvent exister entre les jeunes et les adultes, et de créer un climat de confiance et de bienveillance mutuelle.



Parmi les actions concrètes pour favoriser la communication entre les générations, on peut citer l'organisation de rencontres, de débats et de forums citoyens, ainsi que la mise en place de projets communs et de programmes de mentorat intergénérationnels. Il est également important de développer et de promouvoir des espaces d'expression et de créativité pour les jeunes, afin qu'ils puissent partager leurs idées, leurs talents et leurs visions du futur avec le reste de la société.



Avancer vers un Sénégal plus juste et plus uni



Le fossé générationnel qui sépare les jeunes en colère et les adultes silencieux au Sénégal, est un défi majeur qui doit être surmonté pour garantir la stabilité et la prospérité du pays. En encourageant le dialogue, la communication et la collaboration entre les générations, en soutenant l'éducation et l'autonomisation des jeunes, et en adoptant des stratégies pour promouvoir la justice et résoudre les conflits politiques, il est possible de construire un Sénégal plus juste, plus uni et plus résilient face aux défis du XXIe siècle.











Par Amadou Sylla

Médiateur social et membre fondateur de Sos Casamance

Mail : amadou.sylla02@outlook.fr



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook