La compagnie Air Sénégal Sa empêtrée dans un scandale de vente de billet ? C’est une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit dans l’industrie aéroportuaire. Alors qu’elle effectuait le vol entre Dakar et Abidjan, la compagnie Air Sénégal Sa a laissé en rade plus de 20 clients, sur la base de pratiques douteuses.

Ce « scandale », dont parle le journal Les Echos, a été révélé par le média Confidential. En effet, la compagnie aurait délibérément vendu 140 billets pour ce vol, sachant que l'avion en partance pour Abidjan ne pouvait en prendre que 120 places. Ainsi, 20 clients, qui ont acheté en bonne et due forme leur ticket, ont été laissés à eux-mêmes, quasiment sans interlocuteur.



Et le plus grave, révèle Pressafrik, c’est que bon nombre d’entre eux devaient continuer leur voyage vers d’autres capitales africaines, à partir d’Abidjan. Dès lors, ils ont été obligés de se rabattre sur d’autres compagnies comme Rwanda Air ou Kenya Airways.



Le média Confidentiel ajoute également qu’une négociation faite dans le plus grand secret entre les compagnies nationales sénégalaise et ivoirienne fait qu’Air Sénégal Sa assure le vol du samedi matin vers Abidjan, alors qu’Air Ivoire assure celui de l’après-midi, sur le même itinéraire.



Toutefois, est-ce une simple erreur d’appréciation de la part de Air Sénégal Sa ou s’agit-il d’une technique pour se mettre plein la poche ? La réponse ne tardera pas à tomber…

