La contribution électrique du Sénégal à ses voisins : Un partenariat bénéfique pour la Senelec Depuis les deux dernières semaines, la Senelec a entrepris de soutenir la Guinée en lui fournissant une partie de son approvisionnement en électricité. Une collaboration énergétique scrutée de près par Wal Fadjri, mettant en lumière les échanges fructueux entre le Sénégal et ses pays limitrophes, tout en mettant en évidence les avantages récoltés par la société nationale sénégalaise.



Selon les informations rapportées par le journal, la Senelec a consenti à céder 120 mégawatts (MW) à son homologue guinéenne, générant ainsi un chiffre d’affaires annuel de deux milliards de francs CFA pour l'entreprise sénégalaise. Ce partenariat permet avant tout aux Guinéens de pallier les coupures d'électricité auxquelles ils sont confrontés depuis plusieurs mois.



Il est à rappeler que l'année précédente, la Senelec avait déjà conclu des accords similaires avec la Gambie, le Mali et la Mauritanie. En effet, la compagnie électrique gambienne avait bénéficié de 60 mégawatts pour un montant de 31 milliards de francs CFA, dont 26 millions étaient alloués à travers un contrat de gestion pour l'exploitation et la maintenance du réseau gambien.



De plus, Wal Fadjri souligne qu'en 2023, un accord de vente de 60 mégawatts au Mali était en cours de finalisation, ainsi qu'un autre de 40 MW pour la Mauritanie. Cette démarche stratégique de la Senelec s'explique par le surplus de production électrique qu'elle a connu entre 2012 et 2024, passant de 500 à 1890 MW.



Cette initiative témoigne de l'engagement continu du Sénégal à renforcer la coopération régionale dans le domaine de l'énergie, tout en permettant à la Senelec de diversifier ses sources de revenus et d'accroître sa présence dans la région.

