La demande insolite du député Cheikh Mbacké Bara Dolly à Moustapha Niasse

Rédigé par Mamadou Mangane le 13 Décembre 2019 à 14:28

Décidément on aura tout vu et entendu à l’Assemblée nationale avec les députés de la 13e législature. Lors du vote du budget du ministère des Finances et du Budget, le député de Cheikh Mbacké Bara Doli, membre de l’opposition, a formulé une requête très surprenante… au profit des 13 femmes célibataires qui sont à l’Assemblée nationale.