La dépouille de feu Cheikh Béthio convoyée par jet privé arrive ce vendredi à Dakar avant...14 heures

Des proches du défunt guide des Thiantacônes câblés par nos soins aux fins de recouper ont confirmé nos écrits: pour le rapatriement de son corps, des talibés de feu Cheikh Béthio Thioune ont cotisé pour louer un jet privé.





En petit comité, il y'aura dans l'appareil privé , outre bien évidemment la dépouille, Sokhna Bator Thiam qui n'est autre que la quatrième femme de l'illustre disparu, un des fils du Cheikh, en l'occurrence Seydina Thioune, le nommé Limamou Guèye, médecin de profession (cardiologue) présenté comme le "Dieuwrigne de Touba Bordeaux" entre autres...



Il nous revient que le choix d'affréter un jet "est d'abord motivé par la volonté de rehausser l'image de marque du Cheikh" mais également se soustraire aux contraintes des lignes aériennes classiques.



Qui plus, ce choix s'explique par le fait que grâce aux progrès technologiques incessants, il est désormais possible aux jets privés de voler sur les mêmes distances que les compagnies classiques dans les mêmes délais, même sur des trajets long-courriers dépassant les 10 000 kilomètres.



De surcroît, les passagers profitent alors de conditions particulièrement intéressantes, notamment au niveau des délais.

Un des inconditionnels du disparu fait savoir: "Nous voulons que le corps arrive dans les délais et sans anicroche et puis il y'a l’exclusivité du transport, la discrétion sans oublier la souplesse. En définitive, faire appel à un jet privé permet aux voyageurs de gagner du temps tout en gagnant en praticité puisque les compagnies privées peuvent tout à fait répondre aux souhaits de leurs voyageurs"



Aux dernières nouvelles, la dépouille sera acheminée sous bonne escorte de la morgue de l'hôpital Robert Piqué pour le jet privé. Qui, sauf revirement, quitte très tôt ce vendredi l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Qui est un aéroport international français situé sur la commune de Mérignac à 12 km à l’ouest de Bordeaux dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.



Selon nos sources jusqu'ici fiables, la dépouille de Cheikh Béthio arrive à Dakar avant 14 heures. Comme il le souhaitait ardemment, Cheikh Madior Thioune (à l'état civil), décédé à l'institut de lutte contre le cancer "Bergonié" sis à Bordeaux, va désormais se reposer à Keur Samba Laobé rebaptisé Médinatoul Salam





Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste !









Mamadou Ndiaye

