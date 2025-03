La dette mondiale à la croisée des chemins : ce qu'il faut savoir sur la 14ème conférence internationale sur la gestion de la dette

Alors qu’approche la tenue de la quatrième conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), la conférence biennale sur la dette d’ONU commerce et développement (CNUCED) permettra de faire émerger des solutions.







Il réunira des gouvernements, des hauts responsables de la gestion de la dette, des universitaires, des entreprises, la société civile et des organisations internationales, qui s'attaqueront à l'un des plus grands défis économiques de notre époque : comment gérer



À la suite de cet événement,



Le SYGADE est un acteur clé dans ce domaine depuis plus de 45 ans, aidant plus de 75 gouvernements à mettre en place des systèmes de gestion de la dette solides afin d'améliorer la transparence, la gouvernance et la stabilité économique.

Alors que la dette publique est un outil essentiel pour le développement, l'augmentation du coût du service de la dette pèse sur les budgets des gouvernements, laissant peu de place aux investissements essentiels.



Aujourd'hui, de nombreux pays en développement s'enfoncent dans une crise de développement due à l'endettement, leur dette extérieure atteignant le chiffre record de 11 400 milliards de dollars en 2023, soit 99 % de leurs recettes d'exportation.



La conférence analysera les principaux facteurs à l'origine de la crise de la dette actuelle et explorera les moyens de renforcer la résilience et la gestion des risques.



Elle contribuera également à façonner l'agenda mondial sur le financement du développement - dont la dette est un élément essentiel - avant la conférence FfD4 organisée sous l'égide de l’ONU à la mi-2025. La crise actuelle de la dette : quels en sont les enjeux ?



Les chocs mondiaux - du COVID-19 aux tensions géopolitiques, à la crise du coût de la vie sans oublier les catastrophes climatiques - ont encore affaibli les finances publiques. Actuellement, quelque

Par conséquent, même si les pays ne font pas défaut sur leur dette, ils font défaut sur leur développement. Depuis 2017, la viabilité de la dette des pays en développement s'est aggravée, les paiements d'intérêts dépassant les recettes publiques. Plus de la moitié des 68 pays éligibles au Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du FMI sont désormais confrontés au surendettement, soit deux fois plus qu'en 2015.Les chocs mondiaux - du COVID-19 aux tensions géopolitiques, à la crise du coût de la vie sans oublier les catastrophes climatiques - ont encore affaibli les finances publiques. Actuellement, quelque 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays qui consacrent plus d'argent au remboursement de la dette qu'à l'éducation ou à la santé de leur population.Par conséquent, même si les pays ne font pas défaut sur leur dette, ils font défaut sur leur développement. Quelles nouvelles solutions verront le jour ?



Le système mis à jour offre des outils avancés pour l'enregistrement, le suivi et l'établissement de rapports sur la dette, avec une sécurité renforcée, une couverture plus large des données et une interface conviviale remodelée.



Cette nouvelle version vise à rendre les processus plus efficaces, plus transparents et plus fiables, afin que les gouvernements puissent gérer efficacement leur dette sans compromettre leurs objectifs de développement.

À ce jour, le logiciel SYGADE est utilisé par plus de 80 institutions dans 60 pays.

https://unctad.org/fr

Le lancement de DMFAS 7, la dernière version du logiciel de gestion d’ONU commerce et le développement, constituera un événement majeur.Le système mis à jour offre des outils avancés pour l'enregistrement, le suivi et l'établissement de rapports sur la dette, avec une sécurité renforcée, une couverture plus large des données et une interface conviviale remodelée.Cette nouvelle version vise à rendre les processus plus efficaces, plus transparents et plus fiables, afin que les gouvernements puissent gérer efficacement leur dette sans compromettre leurs objectifs de développement.À ce jour, le logiciel SYGADE est utilisé par plus de 80 institutions dans 60 pays.





Source : La conférence se penchera sur les causes de la crise du développement due à la dette et sur les moyens d'améliorer la résilience et la gestion des risques dans un contexte d'incertitudes mondiales croissantes.Source : https://www.lejecos.com/La-dette-mondiale-a-la-cro...

