La femme la plus rapide du monde est décédée en essayant de battre son record Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2019 à 16:46 | | 0 commentaire(s)| Jessi Combs, pilote automobile américaine, est décédée alors qu'elle tentait de dépasser son record à bord de son véhicule.

En 2013, elle avait atteint les 632 km/h enregistrés en voiture. Jessi Combs, celle qu'on appelle "la femme la plus rapide du monde" est décédée ce mardi 27 août dans le désert d'Alvord, dans l'Ouest des Etats-Unis alors qu'elle tentait de battre son propre record du monde de vitesse.



"Les causes de l'accident restent inconnues et font actuellement l'objet d'une enquête" selon un communiqué annonçant le décès de la championne d'automobile. Les secours avait été prévenus qu'une voiture s'était écrasée dans le désert et ce n'est que lorsque les forces l'ordre sont arrivés sur place qu'ils ont identifié Jessica Combs.



La pilote automobiliste, qui était âgée de 39 ans, avait repris les commandes de sa voiture depuis octobre 2018 dans le but de battre son propre record de 2013. C'était à bord du North American Eagle Supersonic Speed Challenger, un des véhicules à quatre roues les puissants du monde.



Si la pilote avait déjà battu ce record ces derniers temps, il n'avait pu être validé officiellement. C'est pourquoi, ce mardi 27 août elle a tenté d'aller encore plus vite mais est décédée des suites d'un accident. Cette disparition tragique attriste tous les fans d'automobile. En effet, Jessi Combs était une véritable référence du domaine mais aussi avant tout une inspiration. On la connait, par exemple, pour ses prises de parole sur la place des femmes dans le milieu des sports automobiles.



Outre la figure majeure qu'elle représentait et son engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce domaine qui la passionnait, elle était aussi présente dans de nombreuses émissions spécialisées. En France, par exemple, on l'a vu dans MythBusters sur Discovery Channel. Ses collègues de l'émission ont été, bien évidemment, très peinés par sa brutale disparition : "Elle était une brillante constructrice, ingénieure, pilote et vulgarisatrice scientifique. Elle était inspirante et encourageait les autres à suivre son prodigieux exemple. " a, par exemple, déclaré le présentateur Adam Savage.





Melanie Bonvard



