La folle ressemblance entre Khaby Lame et Ferland Mendy choque la toile Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 18:56

Une véritable ascension fulgurante. Khaby Lame a connu en moins d’un an les extrêmes de la vie. Au chômage après l’avènement de la COVID 19, le jeune a décidé de se lancer dans la création de contenus digitaux. Un pari qui va s’avérer payant. Sans dire un mot, il est devenu l’un des personnages les plus influents sur les réseaux notamment grâce à ses plus de 150 abonnés sur Tik-Tok.



Féru de ballon rond, on le voit souvent s’afficher dans ces vidéos avec des stars de renoms telles que Aguero, Zlatan Ibrahimovic, Paulo Dybala et pleins d’autres. Mais ce lundi, c’est une photo avec un footballeur qui fait parler de lui. En effet, l’influenceur a pris une pose avec le latéral gauche du Réal Madrid, Ferland Mendy. Un cliché qui en a étonné plus d’un à cause de la forte ressemblance entre les deux hommes. « Khaby Mendy et Ferland Lame », lance ironiquement une personne sur Facebook. « Enfin ils se sont retrouvés. Les frères », dit un autre internaute.

