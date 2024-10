La journaliste Maty Sarr Niang attaquée et blessée

Ce mercredi, Bougane Gueye Dani, le leader du mouvement Guem Sa Bopp, est convoqué à la cybercriminalité. Cependant, un incident a été noté à la cybercriminalité, la journaliste Maty Sarr Niang a été agressée par des inconnus.



Venant couvrir cet évènement, la journaliste Maty Sarr Niang a subi une agression à la cybercriminalité selon les informations de Salma Ibrahima Fall. Une blessure ouverte à la tête a été notée chez la journaliste, lit-on dans Senenews.



Sur sa page Facebook, Maty Sarr Niang, a publié la vidéo de son agression, identifiant même son agresseur. Elle a même annoncé une plainte contre cet individu. « C’est lui mon agresseur. Il m’a trouvé dans le véhicule et devant les policiers pour me donner des coups, me jeter du sable et une pierre au front. Je vais porter contre lui parce qu’il est bien reconnu par les policiers qui étaient sur place! Que justice me soit rendue!»