La liste des 21 personnalités qui vont contrôler les parrainages

Le Conseil constitutionnel a publié ce mercredi 13 décembre la liste des 21 membres de la commission chargée d’étudier les parrainages pour la présidentielle de février 2024 (voir la liste ci-dessous).

LES 21 MEMBRES DE LADITE COMMISSION

Les 7 juges du Conseil constitutionnel

1. Mamadou Badio Camara

2. Aminata Ly Ndiaye

3. Mouhamadou Diawara

4. Youssoupha Diaw Mbodj

5. Awa Dièye

6. Cheikh Ndiaye

7. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly

Greffiers

8. Ousmane Bâ

9. Fatma Ndiaye

Personnel administratif et technique (magistrats)

10. Madiena Bakhoum Diallo

11. Cheikh Mbacké Ndiaye

12. Elisabeth Ndew Diouf Niang

13. Laïty Sarr

14. Mamadou Touré

Représentants de la CENA

15. Ndèye Rokhaya Mbodj (journaliste)

16. Mamadou Bocar Niane (enseignant en retraite)

Personnalités indépendantes

17. Bacre Waly Ndiaye (avocat)

18. Coumba Sèye Ndiaye (avocat)

19. Aïda Diagne Diawara (notaire)

20. Alassane Seck (Ligue sénégalaise des droits humains)

Représentant de l’Administration

21. Biram Sène (DGE)



