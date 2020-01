La loi contre le viol et la pédophilie promulguée : Macky Sall avertit les présumés coupables Le président de la République a promulgué, hier, la loi criminalisant le viol et la pédophilie. A l’occasion, le chef de l’Etat a averti ceux qui seront désormais coupables de ce crime. « Les présumés coupables de viol et pédophilie ne seront plus jugés en flagrant délit, mais par la chambre criminelle avec des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité », a dit le président de la République. Un durcissement de la loi qui nécessite, selon lui, une campagne de sensibilisation auprès des populations, pour que nul n’en ignore.

