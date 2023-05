La loi du talion semble se dessiner: le siège du Pastef à Liberté 6 extension vandalisé Comme l’a relayé le quotidien « Le Témoin » et chose promise par la COJER des jeunes du républicains, c’est comme si la loi du talion qui s’applique: le siège du Pastef à Liberté 6 extension vandalisé.

Des images (photos et vidéos) montrent les dégâts causés sur la devanture du siège et selon la voix de la vidéo, les choses se seraient passées aux environs de 4 heures du matin. Des jeunes sont descendus avec des jets de pierres et de cocktails pour saccager ces locaux.



Est-ce en réponse aux actes de vandalisme et aux incendies des biens des proches du pouvoir ? Espérons qu’une enquête sera ouverte…



En tout cas, le pays bascule peu à peu dans une instabilité à risques…









