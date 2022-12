La marche des taximen interdite

Le regroupement des taxis urbains du Sénégal va devoir revoir sa stratégie de lutte contre la concurrence déloyale des particuliers, clandos et maintenant les motos Jakarta. Car, le Préfet de Dakar a interdit leur marche prévue ce vendredi dans la matinée sur l'itinéraire rond-point Liberté 5-Allées Khalifa Ababacar Sy-Rond-point Jet d'eau, nous dit L'As.



L’autorité préfectorale évoque les motifs de troubles à l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Des motivations infondées aux yeux des taximen. Ils voulaient manifester contre les difficultés du secteur du transport urbain, particulièrement les taxis.