La médiation de l’Etat très attendue: Une centaine de pêcheurs sénégalais retenus en Guinée-Bissau par les garde-côtes Une centaine de pêcheurs sénégalais sont retenus en Guinée-Bissau par les garde-côtes de ce pays, a déclaré, ce samedi, à Joal-Fadiouth (ouest), le secrétaire général d’‘’And Bokk Khol’’, une association de professionnels de la pêche artisanale.

Des acteurs de la pêche réunis autour d’Ameth Wade, le leader de ladite association, ont souhaité que les autorités sénégalaises intercèdent auprès de leurs homologues de la Guinée-Bissau, pour obtenir le retour des pêcheurs, nous apprend l’APS.



Selon M. Wade, il leur est reproché de pêcher dans les eaux de la Guinée-Bissau avec des outils interdits par ce pays. Dans chacune des cinq pirogues, se trouvent ‘’une vingtaine de personnes’’, soit ‘’environ 100’’ pêcheurs, a expliqué Ameth Wade, lors d’un point de presse à Joal-Fadiouth.



Les pêcheurs sénégalais ont été conduits par les garde-côtes à Cacheu, une ville située dans le nord-ouest de la Guinée-Bissau. Le président de l’association ‘’And Bokk Khol’’ dit avoir informé la Direction des Pêches maritimes du Sénégal de leur sort. Pour le retour au Sénégal des pêcheurs, il souhaite l’intervention du président de la République, Macky Sall.



‘’ Dans un premier temps, on leur a infligé une amende de 500.000 francs Cfa. On leur a ensuite réclamé 2 millions de francs Cfa par pirogue, en guide d’amende ’’, a ajouté M. Wade.



