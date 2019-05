La petite-fille de feu Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, finalement retrouvée.

Plus de peur que de mal. La petite Seynabou Tabara Sy, portée disparue depuis vendredi dernier, a finalement été retrouvée saine et sauve par un vendeur de café, ce dimanche soir, après la rupture du jeûne au Marché de Pikine.



Très inquiets, sa famille et ses proches avaient lancé un appel sur les réseaux sociaux depuis hier samedi. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa disparition, renseigne Asfiyahi.