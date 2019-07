La pharmacie Kawsara déboutée dans son procès contre l'Institution Islamique et Sociale

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, le président Alioune Ndiaye a débouté la pharmacie KAWSARA de sa demande de remboursement du coût des travaux comme étant mal fondée.



Ensuite, il l'a condamnée à payer à l’Institution Islamique et Sociale, la somme de 15.808.000 F en principal, outre celle de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts.



Pour la défense de ses intérêts, la pharmacie Kawsara avait commis le brillant Me Mouhamadou Bamba Cissé. En face de ce dernier, il y avait Mes Guédel Ndiaye et Associés qui ont plaidé la cause de l'Institution Islamique et Sociale.